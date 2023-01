Landesdienst : Personalbestand in Ministerien gestiegen: Pensionslasten

Düsseldorf Die Entwicklung des Personalbestandes in Ministerien ist immer wieder ein Aufregerthema für die Opposition. In NRW ist die Zahl seit 2010 bei unterschiedlichen Regierungskoalitionen beständig gestiegen.

Der Personalbestand in den nordrhein-westfälischen Ministerien hat sich seit 2010 beständig um mehr als 2760 auf fast 7000 erhöht. Waren im Jahr 2010 noch 4191 Beamte und Arbeitnehmer in den Regierungszentralen beschäftigt, so summiert sich das Personal dieses Jahr auf insgesamt 6957. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Markus Wagner hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Den größeren Teil des Personals in den Ministerien machen dabei Beamte und Beamtinnen aus.