Moderator verabschiedet sich : Plasberg hat nach „hart aber fair“ erstmal „nichts vor“

Köln Moderator Frank Plasberg hat für die Zeit nach seinem Abschied von der Talkshow „hart aber fair“ erstmal keine neuen Pläne. „Ich habe mich gefragt: Was wäre denn noch eine Herausforderung? Was wäre ein Stöckchen, das du dir selbst hinhalten kannst?

„Ich sage: Das größte Abenteuer für mich - der mit 16 Jahren bei der „Bergischen Morgenpost“ in Wermelskirchen angefangen hat, journalistisch zu arbeiten - ist: Einfach mal nicht mehr wichtig sein. Einfach mal zu gucken, was mit einem passiert, wenn man nicht mit Terminen zugedröhnt ist“, sagte Plasberg. Erstmal habe er daher „nichts vor“. Ihm sei klar, dass das auch „in ein dunkles Loch“ führen könne. „Aber ich will es ausprobieren“, sagte der Moderator.