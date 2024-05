Fußball Podolski schließt Rückkehr zum FC vorerst aus

Club-Ikone Lukas Podolski hat eine Rückkehr zum 1. FC Köln in verantwortlicher Position zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen. Er sei „weit davon entfernt, kurzfristig eine Position beim FC zu übernehmen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der „Bild“-Zeitung. „Ich weiß, dass mein Name zuletzt oft gefallen ist, habe auch selbst viele Anrufe bekommen. Aber ich spiele noch Fußball, habe noch Spaß daran und will noch ein Jahr spielen. Alles andere ist aktuell kein Thema.“ Es gebe „auch kein konkretes Angebot für irgendeine Position vom FC“.