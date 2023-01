Räumung im Braunkohlerevier : Polizei-Einsatz in Lützerath geht in der Dunkelheit weiter

Polizei-Einsatz in Lützerath geht in der Dunkelheit weiter

Erkelenz Im Braunkohleort Lützerath geht die Räumung am Donnerstagabend auch in der Dunkelheit teilweise weiter. Teile von Lützerath wurden durch Scheinwerfer hell erleuchtet.

Der Polizeieinsatz in der vorangegangenen Nacht hatte für Diskussionen gesorgt. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte der Polizei am Donnerstag vorgeworfen, es sei gefährlich und unverständlich, dass die Räumung am Mittwochabend bei Dunkelheit bis in die Nacht hinein fortgesetzt worden sei.