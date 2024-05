Vermisstenfall Polizei fahndet nach vermisstem Achtjährigen aus Hagen

Hagen · Die Polizei fahndet seit Samstagabend nach einem vermissten achtjährigen Kind aus Hagen in Nordrhein-Westfalen. Der autistisch veranlagte Mohamed sei am Samstag zuletzt gegen 19.40 Uhr auf einem Spielplatz in der Hagener Innenstadt gesehen worden, teilte die Polizei mit.

Er sei 1,30 Meter groß, von kräftiger Statur und mit einer blauen Hose, einem dunkelbraunen Pullover mit weißen Streifen und rot-braunen Schuhen bekleidet. Der Fall erinnert an den des sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm, der seit dem 22. April vermisst wird. Die letzte Suche nach dem ebenfalls autistischen Kind war am Donnerstag erfolglos zu Ende gegangen. Der Fall Arian ist besonders, aber kein Einzelfall. In Deutschland gelten nahezu 10.000 Menschen als vermisst. © dpa-infocom, dpa:240526-99-166641/2

