Bad Wünnenberg Polizei findet etwa 80 Waffen in Wohnung von 52-Jährigem

Bad Wünnenberg · Die Polizei ist am Samstagnachmittag in Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn) auf ein Waffenarsenal in der Wohnung eines 52-Jährigen gestoßen. Die Beamten fanden etwa 80 Waffen, darunter auch einige, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen, sowie Munition, wie ein Polizeisprecher sagte.

23.06.2024 , 08:36 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild





Die Polizei prüfe nun, ob die Waffen wirklich schussbereit sind oder bereits unbrauchbar gemacht wurden. Dafür wurden sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem LKA sichergestellt. Wie die Polizei am Samstagabend weiter mitteilte, handelte es sich nach Angaben des 52-Jährigen „durchweg um unbrauchbar gemachte Waffen, welche erlaubnisfrei seien“. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Beamten, die wegen eines anderen Einsatzes in dem Haus im Stadtteil Fürstenberg waren, hatten die Waffen am Samstag durch Zufall entdeckt, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Bereits beim ersten Betreten der Wohnung seien die Waffen offen zu sehen gewesen. Der Besitzer habe sich kooperativ gezeigt. © dpa-infocom, dpa:240623-99-499060/2

(dpa)