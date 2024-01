Terroralarm Polizei hält vorerst Schutz für Kölner Dom aufrecht

An Heiligabend war zunächst ein 30 Jahre alter Tadschike „zur Gefahrenabwehr“ in Gewahrsam genommen worden. Am Silvesterabend hatte die Polizei dann mitgeteilt, dass sie drei weitere Verdächtige festgesetzt habe. Die Zugriffe seien in Duisburg, Herne und in Nörvenich im Kreis Düren erfolgt. Es habe sich herausgestellt, dass der Tadschike Teil eines größeren Netzwerkes sei, das sich auch auf andere Bundesländer und andere europäische Staaten erstrecke.