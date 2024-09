Brandstiftungen in Essen Polizei: Motiv des Verdächtigen war Streit mit der Frau

Den Angaben zufolge hatte sich der 41-Jährige mit Brandbeschleuniger sowie Stichwaffen bewaffnet. Damit sei er gezielt zu Wohnungen und Ladenlokalen in Essen gefahren, in denen Personen wohnten, die seine Ehefrau unterstützten. In den Mehrfamilienhäusern habe er vorsätzlich Brände gelegt, um die Bewohner zu töten und die Häuser durch den Brand zu zerstören. Zahlreiche Personen befänden sich noch in stationärer Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern, so die Polizei. Zwei Kleinkinder waren durch Einatmen von Rauch lebensgefährlich verletzt worden.