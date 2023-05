Statistiken Polizei registriert mehr Straftaten an NRW-Schulen

Die Zahl der Straftaten an Schulen in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Vor allem bei gravierenden Delikten wie Körperverletzung, Bedrohung oder Raub registrierte die Polizei 2022 deutlich mehr Taten an den Schulen als noch im Jahr 2019 vor den Corona-Lockdowns, wie das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Die nordrhein-westfälische Landesregierung zeigte sich besorgt. „Die zwei Jahre Pandemie haben unseren Kindern Raum für soziale Entwicklung genommen“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU).