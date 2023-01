Lützerath-Räumung : Polizei setzt Räumung fort: Dringen in Gehöft ein

Eine Gruppe Polizisten steht bei der Räumung des Dorfes Lützerath vor einem Haus. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Erkelenz Die Polizei hat am Donnerstagmorgen die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath fortgesetzt. Einsatzkräfte drangen in ein Gehöft ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie sägten demnach ein Loch in ein Tor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach kurzer Zeit seien erste Aktivisten von Polizisten weggebracht worden.

An dem Gehöft hängt ein großes gelbes Banner mit der Aufschrift „1,5°C heißt: Lützerath bleibt!“. Die Polizei hatte am Vortag mit der Räumung von Lützerath begonnen.

© dpa-infocom, dpa:230111-99-185270/5

(dpa)