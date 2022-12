Verkehr : Polizei warnt in Teilen NRWs vor glatten Straßen

Polizei warnt in Teilen NRWs vor glatten Straßen

Dortmund/Bielefeld Auf eisglatter Straße hat sich ein Lastwagen auf der Autobahn 44 bei Marsberg überschlagen. Der Fahrer sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei Bielefeld am Sonntag mit. Die A44 sei daher auf einem Abschnitt zwischen Lichtenau und Marsberg in eine Fahrtrichtung gesperrt worden, die Aufräumarbeiten sollten bis 18.00 Uhr dauern.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Sonntagmorgen für Teile des Landes vor Straßenglätte gewarnt, so etwa auch auf der A33 bei Paderborn. Es hat nach Angaben der Polizei mehrere Unfälle gegeben. Autofahrer seien gebeten, langsam zu fahren.