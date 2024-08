Zaun in Mechernich beschädigt Neue Erkenntnisse zu mutmaßlicher Sabotage auf Bundeswehrgelände

Die Schäden am Zaun des Trinkwasser-Hochbehälters in Mechernich im Kreis Euskirchen sind möglicherweise von einem Wildtier verursacht worden. Das Eindringen einer unbefugten Person sei dagegen „eher unwahrscheinlich“, teilte die Kreispolizei Euskirchen am Montag mit. Zuvor hatte der zuständige Staatsschutz seine Ermittlungen abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, lautete das Fazit.