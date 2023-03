Dortmund : Polizeieinsatz könnte erst in Monaten vor Gericht kommen

Dortmund Dass ein suizidgefährdeter Jugendlicher bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde, sorgte im vergangenen Jahr bundesweit für Entsetzen. Bis sich ein Gericht damit befasst, kann es noch dauern. Grund ist ein voller Terminkalender.

Im Fall des in Dortmund von einem Polizisten erschossenen 16-Jährigen dauert es wohl noch eine Weile, bis darüber vor Gericht verhandelt wird. „Wir reden eher von Monaten als von Wochen“, realistisch sei ein Beginn in der zweiten Jahreshälfte, sagte die Sprecherin des Dortmunder Landgerichts, Nesrin Öcal. Grund ist demnach ein recht voller Terminplan der Schwurgerichtskammer, die sich mit dem Fall befassen würde, sollte die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen werden.

Die Kammer verhandelt laut Öcal in nächster Zeit über viele Haftsachen - also über Fälle, in denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen. Diese würden vorrangig behandelt. Von den fünf Beamten, die im Zusammenhang mit dem für den Jugendlichen tödlichen Einsatz angeklagt wurden, ist aber keiner in U-Haft.