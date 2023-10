Bombendrohung Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall an Schule

Eine Bombendrohung hat in Solingen an der Alexander-Coppel-Gesamtschule zu einem stundenlangen Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall geführt. Die Polizei durchsuchte am Montagmorgen aufgrund einer möglichen Bedrohungslage über mehrere Stunden den Schulkomplex. Zahlreiche Beamte wie auch Diensthunde waren im Einsatz. Verdächtige Gegenstände wurden dabei jedoch keine entdeckt worden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.