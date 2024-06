Kriminalität Polizisten finden Mann mit Schusswunde auf Straße

In der Nacht auf Montag sind in Viersen Schüsse auf einen 46 Jahre alten Mann abgegeben worden, der verletzt auf der Straße liegengeblieben ist. Nach einem Notruf am frühen Montagmorgen fanden Einsatzkräfte den Mann aus Viersen mit einer Schusswunde am Bein auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Zeugen hatten gesehen, wie ein weißer Geländewagen (SUV) mit KK-Kennzeichen vom Tatort weggefahren war - KK steht für den in den 70ern aufgelösten Landkreis Kempen-Krefeld, dessen altes Kennzeichen seit gut einem Jahrzehnt wieder zugeteilt werden darf. Bei der umgehenden Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Am Mittag meldete die Polizei einen ersten Fahndungserfolg. Ein 45-Jähriger aus Viersen war vorläufig festgenommen worden.