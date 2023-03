Bilanz : Post wächst kräftig: Brief- und Paketgeschäft sackt ab

Bonn Die Deutsche Post ist nur noch dem Namen nach ein sehr deutscher Konzern. Tatsächlich macht das Bonner Unternehmen den Großteil seiner Geschäfte im Ausland, etwa mit Frachtgut. Dieses Auslandsgeschäft hält den Konzern auf Rekordkurs. Im Inland sieht es hingegen mau aus.

Die Deutsche Post hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich, im Stammgeschäft mit dem Brief- und Paketversand aber geschwächelt. Im Konzernbereich Post & Paket Deutschland brach das operative Ergebnis 2022 um 27,2 Prozent ein auf 1,27 Milliarden Euro, wie der Bonner Konzern am Donnerstag mitteilte. Das ist schlechter als die Post erwartet hatte. Im vergangenen Herbst hatte sie für das Gesamtjahr noch 1,35 Milliarden Euro prognostiziert. Alles in allem erzielte die Deutsche Post DHL einen operativen Gewinn von 8,4 Milliarden Euro (plus 5,7 Prozent) - das war der vierte Jahreshöchstwert in Folge. Der Umsatz kletterte um 15,5 Prozent auf 94,4 Milliarden Euro.