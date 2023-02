Tarifstreit : Postbeschäftigte demonstrieren in Dortmund für mehr Lohn

Dortmund Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post haben nach Verdi-Angaben am Dienstag mehrere Tausend Postbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit niedergelegt, um die Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn zu unterstützen.

Allein in Dortmund hätten sich rund 3500 Mitarbeiter an einer Kundgebung beteiligt, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Bundesweit nahmen am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben rund 15.000 Postmitarbeiter an den Warnstreiks teil. Die Post sprach von 14.000 Streikenden. Nach Unternehmensangaben blieben durch den Arbeitskampf in den Brief- und Paketzentren und bei der Zustellung am Dienstag über fünf Millionen Briefe und mehr als eine Million Pakete liegen.