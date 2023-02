Erdbeben : Private Initiativen schicken Hilfsgüter in die Türkei

Helfer packen Säcke und Kisten mit warmer Kleidung in einen Lastwagen, der ins türkische Erdbebengebiet fährt. Foto: Markus Gayk/TNN/dpa

Gelsenkirchen Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben unter anderem im Ruhrgebiet mehrere private Initiativen Hilfsgüter in die Region geschickt. In Gelsenkirchen wurden in der Nacht zum Dienstag vier Lastwagen beladen.



Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken seien Menschen auch aus Nachbarstädten gekommen und hätten warme Kleidung vorbeigebracht, sagte Mitorganisator Ercüment Salman. „Hunderte von Leute waren hier.“ Schließlich hätten keine Spenden mehr angenommen werden können, weil alle verfügbaren Lastwagen voll gewesen seien.

„Wenn es drauf ankommt, zeigen wir Gemeinschaft. Und es ist nicht nur die türkische Community - hier gibt es alle Nationalitäten. Wir haben erkannt, dass wir eins sind. Und das ist einfach nur toll“, sagte Salman.

