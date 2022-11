Winterberg : Promis im Eiskanal: Es gibt wieder eine Wok-WM

Winterberg Nach sieben Wintern ohne Wok-WM haben sich am Samstagabend wieder Promis in asiatischen Kochtöpfen den Eiskanal in Winterberg hinuntergestürzt. Wie bei den Ausgaben in den Nullerjahren wurde ein Einzelwettbewerb im Einer-Wok und ein Teamwettbewerb im Vierer-Wok ausgetragen.



Der Erfinder und langjährige „TV total“-Gastgeber Stefan Raab fehlte aber genauso wie sein Nachfolger, der Moderator Sebastian Pufpaff.

Der Schotte Nathan Evans eröffnete den Einzelwettbewerb im sauerländischen Winterberg. Evans ist vor allem für einen Shanty-Song bekannt, der auf der Kurzvideoplattform Tiktok viral ging. Während bei den Wok-WMs von 2003 und 2015 noch vor allem aus dem Fernsehen bekannte Promis im Wok saßen, sollten diesmal auch Internet-Berühmtheiten wie Knossi oder Montana Black an den Start gehen. Aber auch altbekannte Wok-Sportler wie Joey Kelly hatten sich wieder zu der waghalsigen Aktion bereit erklärt. Kelly ist hinter dem dreimaligen Rennrodel-Olympiasieger Georg „Schorsch“ Hackl und Show-Erfinder Stefan Raab Dritter im ewigen Medaillenspiegel.

„TV total“-Gastgeber Sebastian Pufpaff fiel aus - er hatte sich Tage vor dem Start bei einem Fahrradunfall einige Rippen gebrochen. An seiner Stelle startete Manni Ludolf im Einer-Wok. Stefan Raabs Erfindung - Prominente rodeln auf einem Wok eine Eisbahn hinunter - war bereits von 2003 bis 2015 13 Mal live auf ProSieben zu sehen.

(dpa)