Demonstration : Protest am Tagebau: „Lützerath schützen, Braunkohle stoppen“

Erkelenz Auf Lützerath konzentriert sich der Protest gegen die Förderung von Braunkohle. In besetzten Häusern leben dort Aktivisten, die sich einer Räumung widersetzen wollen. Am Samstag kommen Umweltschützer zu einer Demonstration.

Am Tagebau Garzweiler ist heute eine Demonstration für einen raschen Ausstieg aus der Braunkohleförderung geplant. Die Umweltschutzorganisation BUND hat die Kundgebung angemeldet und erwartet etwa 2000 Teilnehmer. Örtliche Initiativen unterstützen den Protest. Er findet am Rand des Tagebaus in der Ortschaft Lützerath, einem Ortsteil der Stadt Erkelenz, statt. Dort leben in besetzten Häusern auch Aktivisten, die das Abbaggern verhindern wollen. Das Motto heißt: „Lützerath schützen, Braunkohle stoppen“.