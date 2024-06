Essen Protest gegen AfD-Bundesparteitag geht weiter mit Mahnwache

Der Protest am Samstag hatte viele Gesichter, auch aggressive. So hatten Aktivisten am Samstagmorgen versucht, durch Straßenblockaden die Delegierten an der Anreise zu hindern. Immer wieder kam es dabei zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehrfach setzten die Beamten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, etwa, um Protestierende am Durchbrechen von Absperrungen zu hindern. Einige Delegierte wurden unter massivem Polizeischutz zu Fuß in die Grugahalle geleitet, bedrängt von Demonstrierenden.