AfD-Parteitag Proteste gegen AfD meist friedlich - aber Verletzte

Mehrere tausend Aktivisten hatten am Samstagmorgen versucht, durch Straßenblockaden die Delegierten an der Anreise zum Veranstaltungsort Grugahalle zu hindern. Immer wieder kam es dabei zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehrfach setzten die Beamten Schlagstöcke und Pfefferspray ein - zum Beispiel um Protestierende am Durchbrechen von Absperrungen zu hindern. Einige Delegierte wurden unter massivem Polizeischutz zu Fuß in die Grugahalle geleitet, bedrängt von Demonstrierenden. Der Parteitag begann rund eine halbe Stunde später als geplant. Am Sonntag konnten die Delegierten die Grugahalle hingegen unbehelligt erreichen.