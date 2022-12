Steuerskandal : Prozess gegen Cum-Ex-Architekt Berger nähert sich dem Ende

Bonn Im vergangenen Jahr sprach der Bundesgerichtshof ein Machtwort: Die Cum-Ex-Steuerdeals waren eine Straftat. Eine Vielzahl an Ermittlungen laufen inzwischen, erste Beschuldigte wurden schuldig gesprochen. In Bonn rückt das Urteil gegen das „Mastermind“ der Geschäfte näher.

Der Cum-Ex-Prozess gegen den bekanntesten Akteur des milliardenschweren Steuerbetrugs, Anwalt Hanno Berger, ist auf der Zielgeraden. Gut acht Monate nach dem Verfahrensauftakt am Bonner Landgericht soll die Beweisaufnahme am Dienstag geschlossen werden (Aktenzeichen 62 KLs 2/20). Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sollen an dem Tag ihre Plädoyers halten. Das Urteil wird nächste Woche erwartet.