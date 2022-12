Landgericht Köln : Prozess im Missbrauchsfall Wermelskirchen beginnt

Köln/Wermelskirchen Jahrelang soll sich ein heute 45-Jähriger als Babysitter angeboten und Kinder sexuell missbraucht haben. Der Fall ist dabei offenbar Teil eines weitaus größeren Geflechts an Taten. Nun beginnt der Prozess.

Mit einer Fülle von Vorwürfen beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) in Köln der Prozess im Missbrauchsfall Wermelskirchen. Der heute 45 Jahre alte Angeklagte soll immer wieder Kindern sexuelle Gewalt angetan haben - unter anderem auch, nachdem er sich zuvor gezielt online als Babysitter angeboten habe. Sein Anwalt kündigte ein Geständnis seines Mandanten im Prozess an.