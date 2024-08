Drogenanbau Prozess um mutmaßliches Cannabisplantagen-Netzwerk beginnt

Laut Anklage sollen sich die Männer im Januar 2022 zu einer Bande zusammengetan haben. In der Folgezeit hätten sie am Niederrhein und in Ostwestfalen 13 Cannabisplantagen betrieben - im Kreis Höxter, in Mönchengladbach, aber auch in Willich, Gangelt, Salzkotten, Borchen, Lage, Bahrenburg und Twistringen.