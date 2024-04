Kriminalität Prozessauftakt: Fußballprofi um 1,4 Millionen Euro betrogen?

Eine Strafanzeige hatte der Fußballer allerdings nicht erstattet. Ermittelt wurde schließlich wegen des Verdachts von Geldwäsche, weil regelmäßig hohe Beträge überwiesen, abgehoben und wahrscheinlich in die Türkei weitergeleitet wurden. Das Gericht hatte bereits bei Prüfung der Anklage zahlreiche Anhaltspunkte dafür gesehen, dass der Inhaber der Firma der eigentliche Betrüger in dem Fall sein könnte. Deshalb hatte das Landgericht das Verfahren zunächst nicht eröffnet. Das Oberlandesgericht in Hamm widersprach, so dass der Prozess am Donnerstag startete.