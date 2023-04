Fall vor dem Bonner Landgericht Prozessbeginn nach Raubüberfall auf Siegburger Juwelier

Zweieinhalb Jahre nach einem brutalen Überfall auf einen Siegburger Internet-Uhrenhändler beginnt am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Bonn ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter. Sie sind wegen erpresserischen Menschenraubes, besonders schweren Raubes mit Waffe, gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung und - wegen einer eingesetzten Maschinenpistole - Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. An der Tat am Morgen des 6. Oktober 2020 sollen sechs Männer und eine Frau beteiligt gewesen sein. Die Gesamtbeute aus zwei Tresoren - darunter zahlreiche wertvolle Uhren - wird auf einen Wert von 532 000 Euro beziffert. Der Juwelier wurde mit Kabelbindern gefesselt und geschlagen, konnte sich aber schließlich selbst befreien. Der gesamte Überfall wurde durch Videokameras aufgezeichnet.