Auseinandersetzung : Prügelei nach Fußballspiel: 14-Jähriger verletzt Gastspieler

Hagen Junioren der Kreisliga B haben sich nach einem Spiel in Hagen auf dem Fußballplatz geprügelt. Dabei sei ein 14-Jähriger gegen einen 17-Jährigen aus der anderen Mannschaft gesprungen und habe ihn verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in Hagen nach der Begegnung zwischen der Gastgeber-Mannschaft Berchum-Garenfeld und den Gästen aus Hohenlimburg-Holthausen. Etliche Spieler waren nach dem 8:4-Heimsieg aufeinander losgegangen. Plötzlich habe sich nach Zeugenberichten der 14-Jährige eingemischt, sei von der Ersatzbank aus aufs Spielfeld gerannt und dort dem 17-Jährigen mit gestrecktem Bein in die Körperseite gesprungen, hieß es.