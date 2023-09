Ermittlungen Pulheim: 85-Jähriger tot aufgefunden - Verdacht auf Einbruch

Der Mann, der in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) tot aufgefunden worden ist, ist das Opfer eines Gewaltverbrechens. Das sei aus der Obduktion des Leichnams hervorgegangen, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Freitag bekannt. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 85-jährigen Mann, der alleine lebte. Die Ermittler verfolgen Hinweisen nach, dass ein Einbruch in seinem Haus stattgefunden haben könnte.