Kultur : Pur-Musical „Abenteuerland“ kommt nach Düsseldorf

Düsseldorf Rund um die Musik der Popgruppe Pur ist das Musical „Abenteuerland“ entstanden. Es soll im kommenden Oktober im Düsseldorfer Capitol-Theater uraufgeführt werden. Er sei tief bewegt, die Pur-Songs in neuen Arrangements zu hören, sagte Sänger Hartmut Engler (61).

„Das klingt einfach wunderschön.“ 30 Stücke der Band werden in dem Musical zu hören sein, wie am Freitag in Düsseldorf bekannt gegeben wurde.

Er sei sehr stolz und neugierig auf ein neues Kapitel in der Geschichte von Pur, so Engler. Die Band hatte sich vor 43 Jahren in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gegründet.