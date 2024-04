Medien „Quatsch Comedy Show“ startet bei ProSieben

ProSieben will an alte Erfolge mit dem „Quatsch Comedy Club“ anknüpfen und präsentiert ab diesem Mittwoch (21.25 Uhr) die „Quatsch Comedy Show“. Gastgeber des neuen Formats sind die Comedy-Größen Khalid Bounouar und Tahnee. „Schön, dass der Quatsch wieder zurück ist auf ProSieben, auch auf so einem prominenten Sendeplatz“, sagte Tahnee der Deutschen Presse-Agentur.