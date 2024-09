Nach Messerattacke Quelle für Radikalisierung des Solingen-Angreifers unklar

Bei den Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Solingen mit drei Toten richten sich die Ermittlungen auf die Radikalisierung des tatverdächtigen Syrers. Es sei immer noch unklar, wann der bis zu dem Anschlag völlig unauffällige Issa Al H. sich radikalisiert habe, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss des NRW-Landtags. Das könne in seinem Heimatland Syrien, über das Internet, in der Flüchtlingsunterkunft oder auch in einer Moschee geschehen sein, so Reul. „Wir haben bisher keine Anhaltspunkte.“