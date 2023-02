Klimaprotest : Räumung von Lützerath: Polizei traf nur wenige Kinder an

Räumung von Lützerath: Polizei traf nur wenige Kinder an

Düsseldorf Bei der Räumung von Lützerath hat die Polizei nur wenige Minderjährige angetroffen. Den Beamten sei die Anwesenheit von zwei Kindern und zwei Jugendlichen bekannt geworden, heißt es in den Antworten der Landesregierung auf zwei Kleine Anfragen von FDP und AfD im Landtag.

Bei der Räumung im Januar hatte die Aachener Polizei getwittert: „In #Lützerath befinden sich Kleinkinder. Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum, appelliert die #Polizei #Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen.“ In Medien war unter anderem eine Familie mit einem Kleinkind und zwei Schulkindern zu sehen, die wenige Stunden vor der Räumung an dem Dorf protestierten.