Beleidigung : Rassistischer Vorfall bei Regionalliga-Spiel in Wattenscheid

Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Bochum Beim Spiel in der Regionalliga West am Samstag zwischen der SG Wattenscheid und Rot-Weiß Oberhausen (1:1) soll es einen rassistischen Vorfall gegeben haben. Wie die Wattenscheider am Sonntag mitteilten, wurde Schiedsrichter Noah Besong beim Verlassen des Spielfelds von einem unbekannten Zuschauer rassistisch beleidigt.



Der Referee hat Strafanzeige erstattet, außerdem wurde ein Bericht an den Verband gefertigt.

„Die SGW verurteilt diesen Vorfall aufs Schärfste und distanziert sich klar von den getätigten Äußerungen. Diskriminierungen jeder Art haben im Verein keinen Platz“, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Er rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden, und will die Polizei bei der Suche nach dem Zuschauer unterstützen. „Sobald seine Personalien bekannt sind, werden wir entsprechende Schritte einleiten, sodass er künftig keine Spiele im Lohrheidestadion besuchen kann.“

