„Aktenzeichen XY... ungelöst“ : Raubüberfall: ZDF-Sendung verhilft Ermittlern zu Hinweisen

Eine Projektion des Logos der Sendung «Aktenzeichen XY ...ungelöst» ist an einer Scheibe zu sehen. Foto: picture alliance / Matthias Balk/dpa/Illustration

Alzenau Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat Ermittler bei einem Raubüberfall mit zwei Verletzten in Unterfranken vorangebracht. Seit der Ausstrahlung der Sendung am Mittwoch seien 17 Hinweise zur Tat eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.



„Die Ermittler sind damit ziemlich zufrieden.“

Die Polizei sucht nach vier bislang unbekannten Tätern, die am vergangenen Samstag in ein Wohnhaus in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) eingedrungen sind. Dort überwältigten sie die beiden Bewohner des Einfamilienhauses und verletzten sie schwer. Später flohen die Täter den Angaben nach mit Bargeld und Schmuck zunächst in Richtung Autobahn 45. Später wurden sie auf der A61 bei Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter dort einen Teil ihrer Beute entsorgt haben. Ermittler fanden dort mehrere Gegenstände.

Wie hilfreich die Hinweise sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Ermittler seien aber zufrieden, da sowohl Hinweise aus dem Raum Alzenau, als auch vom Fluchtweg auf der Autobahn und dem Fundort eines Teils der Beute dabei seien.

