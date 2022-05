Luftverkehr : Rauch im Cockpit: Flugzeug muss in Düsseldorf notlanden

Flughafen Düsseldorf Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Ein Flugzeug aus Amsterdam hat am Düsseldorfer Flughafen notlanden müssen. Der Grund sei Rauch im Cockpit gewesen, bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Flieger, der nach Venedig unterwegs war, sei am Samstagvormittag sicher in Düsseldorf gelandet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Passagiere hätten das Flugzeug unbeschadet verlassen können, verletzt wurde niemand.

Der Pilot habe offenbar einen Rauchgeruch festgestellt und entschieden, eine Sicherheitslandung durchzuführen, sagte ein Flughafensprecher. Vier Flugzeuge - zwei aus der Türkei, eins aus London und eins aus Hamburg - seien deshalb nach Köln umgeleitet worden. Weitere Details gab es zunächst nicht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung online berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220430-99-107148/4

(dpa)