Extremismus Razzia gegen Neonazi-Verein in drei NRW-Städten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten, die auch in Nordrhein-Westfalen aktiv war. In dem Bundesland durchsuchten am Mittwochmorgen 80 Beamte des Bundes und des Landes drei Objekte in Essen, Oberhausen und Porta Westfalica, wie Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf erläuterte. Darunter war eine Arztpraxis (in Essen).