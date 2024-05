Clankriminalität Razzia in der Türsteher-Szene

Vor allem aber ging es den Fahndern darum, neue Erkenntnisse in das Dunkelfeld Türsteher-Szene zu gewinnen. Zuletzt sei vor allem bei Ermittlungen im Ruhrgebiet klar geworden, dass es immer wieder Bezüge zwischen bekannten Clanfamilien und Firmen des Sicherheits- und Bewachungsgewerbes gebe. „Wir haben den Verdacht, dass sich in dieser Türsteher-Szene eine neue Struktur entwickelt“, sagte Reul. „Das waren früher Bandidos und Rocker. Jetzt haben wir Hinweise, dass die Clans sich stärker da breit machen.“ Es gehe vermutlich um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung - aber auch andere lukrative Geschäftsmodelle seien in diesem Umfeld denkbar, sagte der Minister. Bislang fehle es den Fahndern aber an präzisen Informationen, wo genau Sicherheitsunternehmen mit Clanbezug aktiv seien.