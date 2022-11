Bundesliga : RB gegen Bremen mit Henrichs und Raum: Füllkrug wieder dabei

Bremen RB Leipzig startet mit vier Änderungen in der Startelf gegen Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist beginnt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Freiburg mit den Außenverteidigern Benjamin Henrichs und David Raum statt Marcel Halstenberg und dem verletzten Mohamed Simakan.

Die in den vergangenen Wochen gut aufgelegten Bremer verloren zuletzt 1:6 bei Bayern München. Niclas Füllkrug, der am Donnerstag in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde, kehrt nach einer Rückenprellung in die Startelf der Hanseaten zurück. Der serbische Abwehrspieler Milos Veljkovic fällt mit Schmerzen an der Achillessehne aus.