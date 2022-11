Haushalt : Rechnungshof bekräftigt massive Kritik an NRW-Finanzpolitik

Rechnungshof bekräftigt massive Kritik an NRW-Finanzpolitik

Düsseldorf Der NRW-Rettungsschirm wurde geschaffen, um die Corona-Folgen zu bewältigen. Kurz vor dessen Auslaufen besorgt sich die Regierung noch einmal Milliarden. Der Landesrechnungshof hält das für verfassungswidrig.

Der Landesrechnungshof hat seine massive Kritik an der Finanzpolitik der schwarz-grünen NRW-Landesregierung bekräftigt. „Wie sich jetzt zeigt, fällt es der Politik (...) immer schwer, einmal erlangtes Geld wieder zurückzugeben“, sagte dessen Präsidentin Brigitte Mandt der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Dabei geht es um den Umgang der Regierung mit dem milliardenschweren NRW-Rettungsschirm zur Bewältigung der Corona-Krise.

„Viele Dinge, die ohnehin auf der Agenda standen, wurden damit finanziert. Und das sehen wir jetzt wieder“, sagte Mandt. Obwohl klar sei, dass der Rettungsschirm zum Jahresende auslaufe, habe sich die Regierung in den vergangenen Wochen 4,15 Milliarden Euro besorgt. Diese Summe könne sie bis Jahresende niemals für Corona-Maßnahmen ausgeben. „Das heißt: Man hat da Geld auf Vorrat ganz klar in den Rettungsschirm hineingelegt, in einer sehr beträchtlichen Summe. Entsprechend liegt nahe, dass das nichts mit Corona zu tun hat.“