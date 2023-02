Fußball : Referee Petersen wehrt sich gegen Kritik nach Dortmund-Spiel

Sinsheim Der frühere FIFA-Schiedsrichter Torsten Kinhöfer hat Referee Martin Petersen für eine VAR-Entscheidung beim Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund kritisiert. „Für Schiedsrichter gibt es eine eiserne Regel: Ein Foul ist ein Foul - egal, wo es stattfindet.

Diese Regel wurde gestern intern gebrochen“, schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne für die „Bild am Sonntag“. Dagegen verwehrte sich Petersen.

Beim 1:0-Sieg des BVB am Samstag hatte kurz nach der Pause Gäste-Profi Emre Can seinen Gegenspieler Kevin Akpoguma an der Strafraumgrenze berührt. Petersen schaute sich nach einem Hinweis von Video-Assistent Daniel Schlager die Szene nochmals am Bildschirm an, gab dann aber Schiedsrichterball und keinen Elfmeter. „Dieses Foul zurückzunehmen, nur weil es nun innerhalb des Strafraumes war, geht überhaupt nicht. Außerhalb Foul, innerhalb kein Foul? Solch eine Regelbeugung geht schon fast in den Bereich eines Regelverstoßes“, urteilte Kinhöfer.