Hoffnung für den Wald Der viele Regen ist schlecht für den Borkenkäfer

Der viele Regen der vergangenen Wochen hat den Borkenkäfern den Start in die Saison vermiest - und lässt Waldbesitzer hoffen. „Die Borkenkäfer brauchen stabile Wärme. Je nasser es ist, desto schlechter für sie“, sagte Friedrich Louen vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Da die Böden so feucht seien, hätten die Fichten Kraft, um sich gut gegen den Schädling wehren zu können - jedenfalls besser als in den vergangenen Jahren.