Tiere : Regen und mildere Temperaturen machen Kröten munter

Mönchengladbach Die Erdkröten werden aktiv - und viele, viele Helfer. Weil die Amphibien bei ihrem Weg zu den Laichplätzen oft über Straßen wandern, werden die Tiere an einigen Stellen hinübergetragen.

Nach eisiger Kälte kommen mit den milden Temperaturen die Kröten wieder in Bewegung. Dann werde die Krötenwanderung wohl wieder Fahrt aufnehmen, sagte der Amphibienexperte Michael Thissen in Mönchengladbach. Auch die Helfer stünden parat. Thissen ist Fachmann des Naturschutzbundes Nabu. Er sammelt in Mönchengladbach mit 60 Helfern an zwei Schutzzäunen Kröten und Frösche, immer am Morgen und am Abend.