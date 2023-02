Wetter : Regnerisch, stürmisch und zum Teil Gewitter in NRW

Essen Am Mittwoch steht für Nordrhein-Westfalen Regen und Wind auf dem Programm. Im Norden müssen die Menschen außerdem mit vereinzelten Gewittern rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte.

Dazu wehe ein frischer bis starker Wind aus Westen mit teils stürmischen Böen. In Staulagen des Bergischen Landes und des Sauerlands sei langanhaltender Regen nicht ausgeschlossen. Im Hochsauerland erwarten die Wetterexperten Schnee und Glättegefahr. Dazu liegen die Höchsttemperaturen zwischen fünf und acht Grad Celsius. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut der Meteorologen regnerisch, im Bergland erwarten sie Schnee.

Der Regen halte auch am Donnerstag weiter an, der in Staulagen des Berglandes auch intensiver werde, so die Wetterexperten. In den Hochlagen vermische sich der Regen außerdem mit Schnee und es müsse dort erneut mit stürmischen Böen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibe es wechselhaft.