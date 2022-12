Höxter : Reh durchschlägt Windschutzscheibe: Fahrer verletzt

Bei einer Kollision auf einer Bundesstraße in Höxter ist ein Reh durch die Windschutzscheibe des Wagens gekracht und gestorben. Foto: Kreispolizeibehörde Höxter/dpa

Höxter Bei einer Kollision auf einer Bundesstraße in Höxter ist ein Reh durch die Windschutzscheibe eines Autos gekracht und gestorben. Das Tier sei noch vor Ort verendet, der 39 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.



Das Reh habe am Donnerstagmorgen die Fahrbahn überquert und sei von dem Auto erfasst worden. Es durchschlug die Frontscheibe und blieb anschließend dort stecken. Die Polizei warnte vor Wildunfällen. Insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden müsse in den ländlichen und waldreichen Gebieten stets mit Wildwechsel gerechnet werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:221216-99-928810/3

(dpa)