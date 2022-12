Landtag : „Reichsbürger“-Razzia wird Thema im Innenausschuss

Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck «Deutsches Reich Reisepass» in der Hand. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Düsseldorf Die bundesweite Razzia gegen „Reichsbürger“ und ihrer Auswirkungen in NRW sollen am Donnerstag (13.30 Uhr) Thema im Innenausschuss des Landtags werden. Im Kreis Minden-Lübbcke waren die Wohnung und der Arbeitsplatz einer Polizistin durchsucht worden, die als eine der Beschuldigten in dem Verfahren geführt wird.



Sie wurde nicht verhaftet, ist aber suspendiert. Von Innenminister Herbert Reul (CDU) wird ein Bericht bei der Sitzung erwartet.

Weitere Themen sind unter anderem der aktuelle Ermittlungsstand zu Schüssen auf das ehemalige Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen, die geplante Räumung von Lützerath und der Missbrauchsverdacht gegen einen Personenschützer von Hendrik Wüst (CDU).

© dpa-infocom, dpa:221214-99-901764/2

(dpa)