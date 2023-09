Luftverkehr Reiselust zum Ferienstart: Jahresrekord am Flughafen

Auf den Autobahnen staute es sich dagegen auch am Samstag wieder. Am Vormittag sei es noch relativ ruhig geblieben, am frühen Nachmittag habe es auf NRW-Autobahnen dann rund 120 Kilometer Stau gegeben, sagte ein ADAC-Sprecher. Das sei mehr als sonst an einem Samstag, aber deutlich weniger als am Freitag. Stauschwerpunkte waren demnach auch am Samstag wieder unter anderem die A1 im Bereich Köln-Leverkusen, die A3 in Richtung Frankfurt sowie die Autobahnen um das Kreuz Duisburg-Kaiserberg. Der Sonntag dürfte dagegen laut Einschätzung der Verkehrsexperten vom ADAC deutlich entspannter werden.