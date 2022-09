Herbstferien : Reisestress zum NRW-Ferienauftakt

Nach Reisechaos am Flughafen Köln-Bonn : So früh sollten Sie in den Herbstferien am Sicherheitscheck sein Viele Flugreisende, die über den Flughafen Köln/Bonn in ihren Urlaub aufbrachen, erlebten in diesem Sommer einen äußerst stressigen Start. In den Herbstferien soll es besser werden, versprechen alle Beteiligten.