Wetter : Rekordtemperaturen in NRW zu Silvester

Essen Frühling zu Silvester - die ungewöhnlich milden Temperaturen bringen auch die Bienen durcheinander. In Nordrhein-Westfalen wurden vielerorts am Samstag Temperaturrekorde geknackt.

Nordrhein-Westfalen hat zu Silvester frühlingshafte Rekordtemperaturen erreicht. In manchen Orten wurde am Samstag der wärmste Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Am Flughafen Köln/Bonn lag die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 18,1 Grad, in Düsseldorf bei 17 Grad und in Essen bei 16,6 Grad. Münster kam auf fast 16 Grad, Werl auf 17,5 Grad, und sogar auf dem Kahlen Asten war die Temperatur mit 11,1 Grad zweistellig. „Das ist schon ziemlich extrem„, sagte ein DWD-Wetterexperte.