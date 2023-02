Düsseldorf : Rektoren-Wahl an Kunstakademie muss wiederholt werden

Rektoren-Wahl an Kunstakademie muss wiederholt werden

Düsseldorf Ausgerechnet im Jahr des 250. Jubiläums kommt es an der Kunstakademie Düsseldorf zu Turbulenzen. Die Akademie hatte die Architektin Donatella Fioretti zur neuen Rektorin gewählt. Dann kamen Fragen zum Wahlgang auf. Nun hat das Wissenschaftsministerium eine folgenreiche Entscheidung getroffen.

Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium hat die Wahl der Architektin Donatella Fioretti zur neuen Rektorin der renommierten Kunstakademie Düsseldorf wegen Verfahrensfehlern für ungültig erklärt. „Die Wahl ist unwirksam und muss wiederholt werden“, sagte Ministerin Ina Brandes (CDU) am Mittwoch im Wissenschaftsausschuss des Landtags. Bei der Abstimmung kurz vor Weihnachten in einer hybriden Sitzung des 15-köpfigen Senats sei die notwendige hochschulinterne Öffentlichkeit nicht hergestellt worden.

Fioretti, seit 2017 Professorin für Baukunst in Düsseldorf, war kurz vor Weihnachten in einer teils in Präsenz und teils online abgehaltenen Sitzung zur Nachfolgerin des zurückgetretenen Rektors und Architekten Karl-Heinz Petzinka gewählt worden. Das Ergebnis der elektronischen Abstimmung war mit acht zu sieben Stimmen äußerst knapp. Fiorettis Gegenkandidat war der kommissarische Rektor und Professor für Kunstgeschichte, Johannes Myssok.